Merz im zweiten Anlauf Kanzler ++ Fahndungsalarm

Friedrich Merz ist am Dienstagnachmittag im zweiten Wahlgang zum Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt worden. Und: Nach wie vor läuft die europaweite Fahndung nach Krisztian Papp. Der 32-Jährige steht im Verdacht, am 3. Mai in Maria Alm eine 34-jährige Frau mit einer Schusswaffe tödlich verletzt zu haben. Das und mehr sehen Sie bei den heutigen News, mit Moderatorin Stefana Madjarov.