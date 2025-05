Buben vergewaltigt ++ Fußballfans betäubt

Ein 16-Jähriger soll zwei Achtjährige in Wien vergewaltigt haben. Er wird nicht rechtskräftig zu einer teilbedingten Haftstrafe verurteilt. Außerdem: Einen unglaublichen Vorfall gab es bei einem Fußballspiel in Gallneukirchen in Oberösterreich. Fußballfans sollen mit K.O.-Tropfen betäubt worden sein.