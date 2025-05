Unsere Bauern als stille Natur-Helden

3000 Hektar seit 1958

Bester (Umwelt-)Beweis: Seit 1958 wurden in Niederösterreich im Zuge von Agrarneuordnungen mehr 3000 Hektar Windschutzgürtel und Bodenschutzanlagen geschaffen. In Summe ergibt das einen grünen Wall von mehr als fünf Millionen Bäumen und doppelt so viel Sträuchern.