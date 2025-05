Schüler liefen für das Leben anderer

Der Himmel über der Stadt war am Dienstagvormittag grau, ein paar Tropfen fielen – doch das tat der Stimmung keinen Abbruch. Mehr als 700 Schülerinnen und Schüler des BRG Kremszeile schnürten ihre Laufschuhe und gingen für etwas Größeres an den Start: für die Fertigstellung eines Krankenhauses in Umuakagu Nigeria.