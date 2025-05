„Schiff ahoi“: Brutfloß für rare Seeschwalben

„Wir mussten etwas tun“, so WWF-Aktivist Michael Stelzhammer, während er auf das neue Floß blickt. In seinen Worten liegt kein Pathos, nur stiller Ernst. „Die Flussseeschwalbe braucht unsere Hilfe – und sie zeigt uns, dass es sich lohnt. Denn sie kommt wieder“. Tatsächlich hatten zunächst zwei Paare das erste Floß angenommen, und dort gebrütet. Jetzt schaukelt – Schiff ahoi für die Spezies – das zweite am Wasser. Wenige wissen, dass in ganz Österreich nur noch drei Brutkolonien dieser eleganten Zugvögel existieren. Eine davon am Ort dieser Rettungsaktion. Noch in den 1990er-Jahren galt die Art im weiten Land als ausgestorben. Heute kreist sie wieder über dem Wasser, flach und schnell, als wollten sie sagen: „Danke!“.