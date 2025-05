Tiroler Winternotschlafstelle mit traurigem Rekord

Die Winternotschlafstelle des Roten Kreuzes in der Richard-Berger-Straße in Innsbruck verabschiedete sich nach sechs Monaten gestern in die Sommerpause. Davor zogen die Verantwortlichen Bilanz und machten auf den steigenden Bedarf an Notschlafstellen in der Landeshauptstadt aufmerksam. „Mit 4545 Nächtigungen haben so viele Menschen wie nie zuvor in der saisonalen Beherbergungseinrichtung ein Dach über dem Kopf gesucht“, heißt es. Man habe aufgrund der täglichen Vollauslastung auch immer wieder Obdachlose abweisen müssen. Und das, obwohl die Kapazitäten zuletzt von 21 auf 26 Betten aufgestockt und die Betriebszeiten um einen Monat verlängert wurden. Die Notschlafstelle ist von Anfang November bis Ende April offen.