Brennerautobahn: Nächster Brückenneubau steht an

Am Ende ihrer Nutzungsdauer

Die Brücke sei an das Ende ihrer Nutzungsdauer gelangt. „Korrosion und Abnutzungen machen die Wiederrichtung nunmehr notwendig“, so die Asfinag. Der Abtrag und der Neubau der Brücken erfolge mit einem Bogenstahlgerüst, das parallel zur Richtungsfahrbahn Innsbruck aufgebaut und anschließend unter den Bogen der Brücken verschoben werde.