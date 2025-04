United-Ikone steigt in Okatagon – Khabib als Coach

Patrice Evra wechselt vom Ball- in den Kampfsport. Wie der ehemalige Manchester-United-Profi auf X erklärte, habe er bereits einen Vertrag mit der Kampf-Promotion PFL unterschrieben und will am 23. Mai sein MMA-Debüt geben. Als Coach brachte der Franzose niemand Geringeren als Khabib Nurmagomedov ins Spiel.