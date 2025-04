CL-Kampf um Finalticket ++ HLA-Doppel auf krone.tv

Arsenal fordert PSG im ersten Champions League Halbfinal-Hinspiel, Robert Almer schätzt die Lage in der heimischen Bundesliga ein und die Viertelfinal-Spiele in der HLA Meisterliga gehen in die zweite Runde – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 29. April.