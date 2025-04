Rapid vor Meilenstein ++ OEHV-Ladies steigen auf

Rapid steht vor dem Halbfinal-Einzug in der Conference League, Austria Klagenfurt präsentiert einen neuen Hauptsponsor und Österreich trifft in der Eishockey-WM-Vorbereitung auf den amtierenden Champion – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 17. April.