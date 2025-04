Weltmeister Alvarez statt Altmeister Lewandowski?

Das kommt durchaus überraschend. Bis dato war, auch medial kolportiert, Lewandowskis Verbleib bis zumindest Sommer 2026 als in Stein gemeißelt präsentiert worden. Jetzt will die „Marca“ andere Informationen aufgestöbert haben. Lewandowski, der 36-jähriger Goalgetter-Routinier, soll immerhin „aus dem letzten Loch pfeifen“, also an seine Fitness-Grenzen stoßen (was freilich immer noch zu bis dato 25 Saisontoren in der Liga und Platz eins in der Torschützenliste reicht). Entsprechend soll Barca nicht abgeneigt sein, ihn schon im Sommer loszuwerden. Seinen Vertrag würde er dann nicht erfüllen. Der läuft mit Status quo noch ein Jahr. Das Cup-Finale gegen Real Madrid musste Lewandowski zuletzt sausen lassen – Oberschenkelprobleme. Ein Indiz für die flöten gehende Fitness?