Pinzgauer in Ramsau (D) bei Unfall schwer verletzt

Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus dem Salzburger Pinzgau ist am Sonntagnachmittag auf der Deutschen Alpenstraße (B305) schwer gestürzt. Er war bergab zwischen Wachterl und Ramsau in Berchtesgaden unterwegs. Als er in einer starken Rechtskurve auf Höhe des Lehenmühlenwegs die Kontrolle über sein Motorrad verlor, stürzte er, schlitterte über die Straße und prallte gegen eine Brückenmauer.