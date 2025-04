Salzburger SPÖ segnet Porsches Luxus-Tunnel ab

Wellen bis nach Paris und darüber hinaus schlug die Affäre rund um den Privat-Tunnel zur Villa von Porsche-Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche auf dem Kapuzinerberg. Am Montag kehrte die Debatte wieder nach Hause zurück, in den beschaulichen Salzburger Stadtsenat. Dort war die Diskussion aber hitzig. „Jetzt gibt es die einmalige Chance aus diesem Vertrag auszusteigen“, waren sich Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) und Bürgerlisten-Klubchefin Inge Haller einig. „Die Voraussetzungen haben sich geändert“, war Haller überzeugt.