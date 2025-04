Freilichtmuseum Niedersulz erblüht im Frühling

Es war gar nicht so leicht, dass in das Museumsdorf Niedersulz die Gleichberechtigung Einzug hält. Schließlich war die Rolle der Frau in der Zeit um die Jahrhundertwende eine ganz andere als es heute der Fall ist. Mit der neuen Ausstellung im Wultendorfer Hof, die Einblicke in den Alltag einer Schneiderin um 1900 gewährt, ist auch dem Frauenhandwerk in dem „Dorf im Dorf“ im Bezirk Gänserndorf eine Station gewidmet. Aktuelle Ausstellungen sind „Bauernleben im Wandel“, „Evangelisch im Weinviertel“, „Die Täufer im Weinviertel“, „Schule anno dazumal“, „Südmähren – Land, Leute und Geschichte(n)“, eine Kummet-Schau sowie eine Lehmbauausstellung. Letztere ist ein Beispiel, dass den Ausstellungen thematisch immer wieder Leben eingehaucht wird. Denn ein Lehmbau-Workshop ist die nächste Veranstaltung: Am 3. und 4. Mai geht man in die Praxis, dann erlebt die Verwendung von Lehm als Baustoff eine Renaissance. Wer Einblicke in die Arbeit hinter die Kulissen eines Freilichtmuseums machen will, kommt am 25. und 26. Mai vorbei.