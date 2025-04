Gumpoldskirchen: Schätze in Flaschenform

Uralte Tradition mit Strahlkraft

Resümee des kongenialen Duos – geboren aus profundem Wissen um die Flaschenschätze: „Wer heute einen der edel gereiften Weine aus unserem tiefen Keller verkostet – etwa einen legendären Tropfen aus 1956 -, ersteht mehr als ein exzellentes Getränk. Jeder Kenner hält ein Stück lebendige Geschichte in Händen.“ Der edle Königswein und jetzt der elegante neue Gumpoldskirchner 2023 tragen diese uralte Tradition mit neuer Strahlkraft in die Zukunft. Und weil Jahr für Jahr frische Flaschen in den Altweinkeller wandern, ist gesichert, dass auch kommende Generationen erleben dürfen, was die heimliche Weinmetropole des südlichen Niederösterreichs so einzigartig macht: Weine, die reifen – und deren Seele mit jedem Jahrgang tiefer wird.