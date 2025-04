Zeckensaison startet immer früher

Bereits im Februar gingen heuer bei der inatura Dornbirn die ersten Meldungen zu Zeckensichtungen ein – ein echter Frühstart. Allerdings werden wir uns an derart zeitige Sichtungen wohl gewöhnen müssen, denn der Klimawandel spielt den Zecken in die Karten: Mildere Winter sorgen dafür, dass mehr Tiere überleben. Zudem weitet sich der Lebensraum aus: Waren Zecken früher selten über 1000 Metern Seehöhe anzutreffen, sind sie nun auch dort heimisch. Muss man sich nun also schon im Spätwinter im alpinen Raum vor einem Zeckenbiss fürchten? Elisabeth Ritter von der inatura: „Ab einer Umgebungstemperatur von etwa acht Grad Celsius werden Zecken aktiv. Stimmen Temperatur (10 bis 20 Grad Celsius) und Feuchtigkeit, können Zecken das ganze Jahr hindurch aktiv sein.“ Grundsätzlich sind sie im Frühjahr und im Herbst aber betriebsamer als in Sommer und Winter, denn wenn es zu heiß, zu trocken oder zu kalt ist, sucht die Zecke Schutz am Boden.