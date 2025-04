Trauer um Rapp ++ Graffiti-Attacke auf Rentnerin

Österreich verliert einen der größten Entertainer des Landes: Peter Rapp, langjähriger ORF-Moderator und Kolumnist, ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Und: In Horn griff ein Graffiti-Sprayer eine 71-jährige Frau an und leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Das und mehr sehen Sie bei den News am 25. April, mit Moderatorin Stefana Madjarov.