Oschep: Vom Landhaus in den Wein-Chefsessel

Oschep wechselt in die Holding

Der langjährige engste Vertraute von Doskozil wechselt in die Landesholding und wird ab 2. Mai – vorerst interimistisch – Geschäftsführer der in der Vorwoche neu gegründeten Weintourismus Burgenland GmbH. Der 42-jährige gebürtige Salzburger, der bereits seit längerem Obmann der Wein Burgenland ist, wird sich auf den im Landesamtsblatt veröffentlichen Posten bewerben, bestätigt Oschep am Freitagvormittag im Gespräch mit der „Krone“.