Nächtliche Messerattacke auf Grazer vor Wohnhaus

Kurz nach 3.30 Uhr in der Nacht auf Freitag wurde die Grazer Polizei zu einer Wohnhausanlage in der Andritzer Papierfabrikgasse gerufen. Ein 44-Jähriger gab an, in seinem Auto Bier getrunken zu haben. Als er sich auf einer Wiese beim Parkplatz „erleichtern“ wollte, wurde er von einem Unbekannten angesprochen.