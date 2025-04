Mädels prügeln für Handy und Laptop auf Opfer ein

Mädchen sitzen in Polizeigewahrsam

Die geraubten Gegenstände wurden wenig später in einer nahegelegenen Parkanlage entdeckt und sichergestellt. Während fünf der mutmaßlichen Täterinnen nun in Polizeigewahrsam sitzen, ist die Jüngste (13) strafunmündig und daher wieder auf freiem Fuß. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.