Brand im Müllzentrum: Elektroschrott als Auslöser

Großeinsatz am Donnerstag für 13 Feuerwehren im Waldviertel: Zwei Lagerhallen beim Abfallübernahmezentrum des Entsorgungsbetriebs Brantner-Dürr in Kleinschönau bei Zwettl standen in Brand. Die Einsatzkräfte wurden gegen 10 Uhr alarmiert, bereits um 11 Uhr konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden.