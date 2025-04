Ein Gestaltungsbeirat begleitet Klinik-Bau in Gols

„Am Standort Gols werden wir zusätzlich zur Basisversorgung des Bezirks Neusiedl am See nicht nur neue und innovative Wege in Medizin, Pflege und Klinikorganisation gehen“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. „Auch architektonisch soll die neue Klinik ein Vorzeigeprojekt werden und in Harmonie mit der Umgebung und der Natur stehen.“