GAK-Coach Feldhofer: „…, das ist menschlich!“

Ferdinand Feldhofer (GAK-Trainer): „Es waren zwei unterschiedliche Hälften von unserer Seite. Die zweite Hälfte war zum Vergessen. Wir sind da von Anfang an nicht reingekommen, haben nicht mehr den Mut und die Intensität reingebracht, die wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben. In der ersten Halbzeit hatten wir gute Ballstafetten, haben Chancen kreiert, waren dominant, haben die Konter von Hartberg relativ schnell beenden können. In der zweiten Hälfte hat das gefehlt. Wir müssen positiv bleiben, dass so was passieren kann, ist menschlich.“