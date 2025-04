Bleifuß brachte Museums- Einbrecher ins Gefängnis

Einiges auf dem Kerbholz

Bei den weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass gegen den 30-Jährigen bereits wegen eines Geldbörsendiebstahls aus einem unversperrten Wagen in Schwechat ermittelt wurde. Und noch zwei größere Coups konnten die Polizisten dem Ungarn schließlich nachweisen – zwei Einbrüche in die Eisenbahnmusen in Schwechat und in Strasshof an der Nordbahn, Bezirk Gänserndorf. Dabei soll der Verdächtige Messingsteile und Werkzeuge erbeutet haben. Die Schadensumme: 112.000 Euro. Der Ungar sitzt in Haft.