Kate und William feiern Hochzeitstag in Schottland

Auf schottischer Uni kennengelernt

Auch wenn Kates und Williams Kalender bei dieser Reise vollgepackt mit Terminen ist, werden die beiden bei ihrem royalen Trip sicherlich in schönen Erinnerungen schwelgen. Denn Schottland hat für das Paar eine ganz besondere Bedeutung, lernten sich William und Kate doch 2001 an der schottischen University of St. Andrews kennen.