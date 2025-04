Messi trauert um Papst: „Werden dich vermissen!“

„Er hat seine Leidenschaft für den Fußball nie verhehlt“, betonte die AFA. Papst Franziskus war laut Angaben aus dem Vatikan am Montag in der Früh gestorben, er wurde 88 Jahre alt. Am Ostersonntag hatte der Pontifex auf dem Petersplatz in Rom noch den Ostersegen „Urbi et Orbi“ („der Stadt und dem Erdkreis“) erteilt.