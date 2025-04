LIVE ab 18.30 Uhr: WSG Tirol empfängt SCR Altach!

Zwei Saisonduelle gingen an die WSG

Für Philipp Semlic, den WSG-Coach, hieß es nach der Linz-Niederlage „Mund abwischen“ und weitermachen. „Wir denken nicht an die beiden kommenden Spiele, sondern rein an das Spiel am Dienstag. Wir werden alles versuchen, um am Tivoli zu gewinnen“, sagte Semlic, der am Ostermontag 42 Jahre alt geworden ist.