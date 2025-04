Franziskus ist tot: Auch steirische Kirche trauert

„Platz für alle in der Kirche“

Besonders hebt Krautwaschl den Einsatz des verstorbenen Papstes für die Schwächeren in unserer Gesellschaft hervor: „Franziskus stand für eine Kirche, in der für alle Platz ist – ohne Einschränkungen. In seiner innigen Beziehung zu Gott, in seinem Eintreten für die Ärmsten und die Schöpfung war er ein großes Vorbild. Wir haben ihm viel zu verdanken.“