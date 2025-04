Trotz Helm: 84-jähriger E-Biker schwer verletzt

Am Ostersamstagnachmittag gegen 14.30 Uhr fuhr ein 84-jähriger Mann mit seinem E-Bike auf der Weberstraße in Wolfurt in Richtung Lauterach. Beim Versuch, vom Radstreifen auf den Gehsteig zu wechseln, verhakte sich das Fahrrad an der Gehsteigkante, die Folgen waren fatal: Der Pensionist stürzte auf den Asphalt und zog sich schwere Verletzungen im Kopfbereich und an den Armen zu – und das, obwohl er einen Helm aufgesetzt hatte. Glücklicherweise war der Mann ansprechbar – er wurde nach der Erstversorgung vor Ort von den Rettungskräften ins Krankenhaus eingeliefert.