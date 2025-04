Raser bretterten über Autobahn: Schein und Pkw weg

Der Einheimische fiel den Beamten der Autobahnpolizei Schönberg am Sonntag gegen 23.40 Uhr auf, als er zunächst viel zu schnell die A13 entlangfuhr und dann auf der Inntalautobahn in Richtung Westen weiterraste. „Dabei überschritt er die verordneten 100 km/h derart massiv, dass ihm noch an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen und das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt werden musste“, berichten die Beamten.