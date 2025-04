Auto prallt in Polizeiwagen: Dienstauto kippt um

Auf dem Weg zu einem Einsatz wurde am Samstagnachmittag in Horn ein Polizeiauto in einen Unfall verwickelt. Ein Pkw stieß auf einer Kreuzung seitlich gegen den Streifenwagen, der daraufhin umkippte. Vier Personen, darunter zwei Polizisten, wurden leicht verletzt und ins Spital gebracht.