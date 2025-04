Junger Biker nach Unfall auf Intensivstation

Die 26-Jährige aus Gallspach war am Samstag kurz gegen 13.30 Uhr mit ihrem Auto auf der „Jörger Straße“ von Grieskirchen in Richtung St. Georgen bei Grieskirchen unterwegs, wollte nach links zu ihrem Heimatort einbiegen. Dabei übersah sie offensichtlich den entgegenkommenden Motorradfahrer. Die Honda des 25-jährigen Grieskirchners prallte gegen die rechte Fahrzeugseite und wurde über die Fahrbahn in den linken Wassergraben geschleudert.