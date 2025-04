Jungbullen wollen fünften Streich im Nest finden

Erst am Karfreitag hatte Zweitligist Liefering ein Auswärtsspiel in Vorarlberg, holte gegen Austria Lustenau den vierten Sieg in Serie. Bereits am Ostermontag (14.30) soll der fünfte Streich folgen, wenn die Jungbullen St. Pölten empfangen. Die kurze Regenerationszeit zwingt Trainer Daniel Beichler dazu, etwas zu rotieren: „Es wird sicher nicht jeder Spieler, der am Freitag spielt, auch am Montag spielen.“ Denn noch einen Verletzten kann er nicht gebrauchen.