Salzburger verlängert in deutscher Bundesliga

Kein einziges Mal durfte der Salzburger Goalie Paul Tschernuth in knapp vier Jahren für seinen Verein spielen. Dennoch ist das Vertrauen des 1. FC Heidenheim in den Torhüter so groß, dass man seinen Vertrag bis Sommer 2027 verlängerte. Ursprünglich wäre der Kontrakt des Salzburgers Ende Juni 2025 ausgelaufen.