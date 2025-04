Eine allerletzte Begegnung mit Hans Asamer …

Fleiß, Können und viel Motivation als Basis

So beschrieb der als „Schotterbaron“ bezeichnete Industrielle auch sein ganzes Leben. Er war ein Menschenfreund, half vielen, die in Not waren, sehr diskret. Er war ÖVP-Bürgermeister von Ohlsdorf, spielte Flügelhorn, war gesellig, ging auf die Jagd, war begeisterter Segler. Sein ganzer Stolz war aber die Familie, seine drei Söhne Manfred, Kurt und Andreas, seine vielen Enkel und Urenkel. Die größte Freude hatte er daran, dass er sein Imperium in der Familie weitergeben konnte. So selbstverständlich war das nicht. Auch, weil das Asamer-Firmenschiff durch Kriege im arabischen Raum und negative wirtschaftliche Entwicklungen in Osteuropa kräftig ins Wanken gekommen war