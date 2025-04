Seilbahnunglück: Tourist wird künstlich beatmet

Zuerst war davon ausgegangen worden, dass die 25-Jährige die Lebensgefährtin des 30-jährigen Israelis sei. Die Touristinnen und Touristen waren am Donnerstagnachmittag in der Seilbahn auf dem Weg zur Spitze des Bergs Faito nahe Neapel. Dabei riss ein Kabel. Die Kabine mit fünf Personen, die der Bergstation am nächsten war, löste sich und stürzte in einen Abgrund. Die Bergungsarbeiten wurden von dichtem Nebel und schlechtem Wetter erschwert.