Massentiergrab ++ Aus für Gratis-Klimaticket?

In Ungarn nahe der österreichischen Grenze verhinderten empörte Bürger in letzter Minute das heimliche Vergraben tausender Tierkadaver und in Österreich sorgt die geplante Abschaffung des Gratis-Klimatickets für 18-Jährige für politische Kritik. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 18. April, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.