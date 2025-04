Vom Osternest zum Bewegungstest – Los geht’s!

Nach einem genussvollen Ostersonntag geht’s heute gemeinsam in die Bewegung. Ob Haserl, Kipferl oder Schoko-Ei – wir bringen den Kreislauf wieder in Schwung! Mit sanften Mobilisationen und schwungvollen Übungen starten wir aktiv in den Ostermontag. Jeder in seinem Tempo – und natürlich mit einem Lächeln!