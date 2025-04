Hinweise auf einstige CO₂-Atmosphäre auf dem Mars

Bei Bohrungen Siderit gefunden

In einem im April in der Zeitschrift „Science“ veröffentlichten Bericht wurden nun Analysedaten von drei Bohrstellen von „Curiosity“ veröffentlicht, die das reichliche Vorhandensein von Siderit, einem Eisenkarbonat-Mineral, in den sulfatreichen Gesteinsschichten des Mount Sharp im Gale-Krater (Bild unten) des Mars belegen.