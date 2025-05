Intimzone verletzt – so reagieren Sie richtig!

Ob in der U-Bahn, an der Supermarktkasse oder in der Warteschlange – plötzlich steht jemand viel zu nah. Keine Armlänge Abstand, null Privatsphäre. Ein klarer Fall von Intimzone verletzt. Doch wie reagieren, ohne dass es peinlich wird oder eskaliert? Doch reagieren, ohne die Situation eskalieren zu lassen? Rhetorik- und Kommunikationstrainer Jürgen Eisserer verrät, wie man souverän bleibt und dennoch Grenzen wahrt.