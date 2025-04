Fest der Freude, der Symbole und Mule-Vermeider

Der traditionelle Emmausgang der Pfarre Spittal beginnt am Ostermontag um 5.30 Uhr bei der Antoniuskapelle am Fratres und führt zur Wallfahrtskirche Maria Hohenburg, wo um 10.30 Uhr eine heilige Messe den Abschluss bildet.

In der Pfarre Karnburg beginnt der Emmausgang um 8 Uhr beim Pfarrhof Karnburg und führt nach St. Martin unterm Ulrichsberg, wo um 9 Uhr Gottesdienst gefeiert wird.

Der Emmausgang in St. Georgen am Längsee startet um 8 Uhr vor der Pfarrkirche St. Georgen am Längsee und endet um 9 Uhr mit einer heiligen Messe in der Wallfahrtskirche Maria Wolschart.

Die Pfarre Villach-Maria Landskron lädt am Ostermontag zum Emmausgang von der Pfarrkirche (8.15 Uhr) zur Filialkirche St. Ruprecht (9 Uhr, heilige Messe) ein.

Der Emmausgang des Pfarrverbandes Feldkirchen führt von Sittich (8.30 Uhr) zur Stadtpfarrkirche Maria im Dorn, wo um 10 Uhr die heilige Messe (musikalische Gestaltung: Kayama) gefeiert wird.

Der Emmausgang der Stiftspfarre St. Paul im Lavanttal führt zur Kirche am Josefsberg (heilige Messen um 9 und 10 Uhr).

In Viktring startet um 13.30 Uhr ein meditativer Osterspaziergang mit Andachten vom Pfarrhof Viktring zum Treimischerteich und retour.

Weitere Emmausgänge finden am Ostermontag unter anderem in den Pfarren St. Stefan bei Dürnstein (7 Uhr; nach St. Jakob in der Wiege, hl. Messe um 8.30 Uhr), St. Paul ob Ferndorf (8 Uhr; von der Pfarrkirche zur Filialkirche St. Jakob, hl. Messe um 9 Uhr), Himmelberg (8 Uhr; nach Außerteuchen, hl. Messe 10.30), Molzbichl (8.30 Uhr, von der Pfarrkirche zur Magdalenenkapelle in Baldersdorf), Zeltschach (8.30 Uhr; von der Pfarrkirche Zeltschach zur Turnerkapelle), Krumpendorf (9 Uhr; von der Christkönig-Kirche nach Pirk), Berg (9.15 Uhr; von der Pfarrkirche zur Filialkirche St. Athanas, hl. Messe um 10 Uhr), Malta (9.30 Uhr; von der Pfarrkirche Malta zur Filialkirche Dornbach, hl. Messe um 10.45 Uhr), St. Veit/Glan (9.30; vom Nußberg zur Filialkirche Lorenziberg, hl. Messe um 10.30 Uhr), St. Martin am Techelsberg (10 Uhr; zur Wallfahrtskirche St. Josef im Forst/Josefikapelle), Pölling (14 Uhr; vom Gspitzten Kreuz in Oberlamm zur Filialkirche Tschrietes, hl. Messe um 15 Uhr), und

St. Michael am Zollfeld (15 Uhr; von der Pfarrkirche St. Michael/Zollfeld zur Filialkirche Possau, heilige Messe um 16 Uhr) statt.