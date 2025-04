Winterreifen ade? Zeitpunkt für Wechsel gut wählen

Was rechtlich bei Unfällen gilt

Wer also viel in höheren Lagen unterwegs ist, sollte den Zeitpunkt des Reifenwechsels gut wählen – aber ihn auch nicht übersehen. Denn ebenso wie der Winter hat auch der Sommer spezielle Anforderungen an das Material. Die weichere Gummimischung des Winterreifens führt dazu, dass sich bei höheren Temperaturen der Bremsweg verlängert.