Ermittlungen gegen Mario Kunasek eingestellt

Nun, knapp zwei Jahre später, ist es so weit: „Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt stellte das Ermittlungsverfahren gegen vier Beschuldigte wegen des Vorwurfes der Untreue (§ 153 StGB) ein“, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Neben Kunasek wurde auch gegen FPÖ-Parteikollege und Landtagspräsident Gerald Deutschmann in dieser Causa ermittelt.