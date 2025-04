Sabotagepläne: Jugendliche in Ukraine festgenommen

Ihnen wird vorgeworfen, im Osten und Zentrum der Ukraine „terroristische Attentate“ im Auftrag des russischen Geheimdiensts FSB geplant zu haben. Sie seien über die Plattform Telegram angeworben und angewiesen worden, selbst gebaute Sprengsätze an bestimmten Zielen in Wohngebieten auf Eisenbahngleisen und im Umfeld von Militärstützpunkten zu deponieren, hieß es. Anschließend sollten sie die Sprengsätze per Fernzündung hochgehen lassen und die Explosion filmen.