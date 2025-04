Drei Wanderinnen kamen im Schnee nicht mehr weiter

Die drei jungen Wanderinnen, alle um die 20 Jahre alt, waren am Mittwoch am Weg zum Palfnersee (2074 Meter) nahe des Graukogels in Bad Gastein. Schon im Aufstieg mussten die drei Österreicherinnen durch teils tiefen Schnee stapfen. Im Abstieg verließen die Frauen schließlich Kraft und Mut.