Strandpreis-Schock, Ludwigs größte Angst und Filme

Wer in diesem Sommer an die beliebten Strände reist, muss tief in die Tasche greifen – bis zu 67 Euro pro Tag für einen Sonnenschirm und zwei Liegen! Außerdem: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig stellt sich für die „Krone“-Mutprobe seiner größten Angst. Und Film- und Serienexperte Kalman Gergerly plaudert über die neusten Serien. Das alles und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Moderatorin Stefana Madjarov.