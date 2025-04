Halleluja! Dieser Hochwürden ist der absolute Hit!

Als Ziarnowski als Missionar in den Kongo und nach Frankreich ging, hielt Prus, der nach der Gymnasium-Matura Theologie studierte und 1999 in Polen zum Priester geweiht wurde, mit ihm Kontakt. Auch nach Ziarnowskis Versetzung nach Jois besuchte er ihn immer wieder im Burgenland. Vor 18 Jahren blieb auch er hier hängen. Erst war er Aushilfspfarrer in Jois, Winden, Kaisersteinbruch und Neusiedl am See, später Pfarrer in Kirchfidisch, Mischendorf und Hannersdorf sowie Dekanatsleiter und Dechant in Rechnitz und Eisenstadt.