Real braucht ein Wunder ++ ÖSV bekommt neuen Chef

Real und Bayern stehen im Champions League Viertelfinale mit dem Rücken zur Wand, einige ÖSV-Damen wehren sich gegen die Kritik an ihrem Cheftrainer und Marco Rossi zieht mit Minnesota Wild in die Play-offs ein – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 16. April.