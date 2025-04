Dieser Promi sucht statt Eiern die große Liebe

Von traditionell bis total entspannt – Promis wie Waterloo, Andy Lee Lang & Co. verraten, wie sie die Osterfeiertage verbringen. Während Lucas Fendrich in Erinnerungen schwelgt und erzählt, was sich sein Papa früher Besonderes zu Ostern einfallen ließ, nutzt ein anderer Star die Gelegenheit für einen öffentlichen Liebes-Aufruf ...