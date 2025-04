Verein „Vamos“: Eine Zeitung geht um die Welt

In Kontakt bleiben

Um mit ihren Familien in Kontakt zu bleiben, ist das richtige Zeitmanagement das A und O, vor allem wenn die Zeitzonen unterschiedlich sind, heißt es da immer im Gespräch mit dem Onkel in Amerika und der Tante in Kanada. In Zeiten der modernen Kommunikation über Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und auch Tiktok, hat sich die Kommunikation in den vergangenen Jahren aber schon extrem vereinfacht.